Столкновение теплохода с судном на реке Дон: есть ли опасность экологического бедствия?

В воскресенье, 9 ноября, на 3145-м километре реки Дон произошло столкновение теплохода с другим судном, сообщил официальный телеграм-канал Западного МСУТ СК.

По информации ведомства, инцидент произошел в Ростовской области в районе Западного моста Ростова-на-Дону. Оба судна получили механические повреждения. Специалисты проверили, не произошло ли разлива топлива. Обстановка в регионе контролируемая: разлива не было. На место происшествия прибыли следователи. Они выполняют меры, направленные на выяснение всех деталей инцидента.

«Пострадавших нет», — указано в сообщении ведомства.

По данным ведомства, проверка проводится по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

