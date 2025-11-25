«От греха подальше»: жители Егорьевска находят на улицах города разбросанные «сотки»

В подмосковном Егорьевске зафиксирована странная находка — на улицах города появляются разбросанные денежные купюры. Соответствующая информация была распространена одним из местных телеграм-каналов. REGIONS проверил , соответствуют ли информация действительности.

По информации издания, накануне на Соборной площади города был обнаружен денежный знак номиналом 100 руб. Еще одна банкнота — достоинством 10 руб. — была найдена на проезжей части в частном секторе возле Больничного комплекса.

«Иду на работу, вижу, лежит купюра. Просто смятая, без чего-либо. Решила не поднимать, от греха подальше», — рассказала жительница округа Ирина Игнатова.

Неделей ранее глава муниципального образования Дмитрий Викулов в своем телеграм-канале предупредил жителей о необходимости проявлять повышенную бдительность и избегать поднимать любые предметы с земли. Эти предостережения имеют серьезные основания: две недели назад в Красногорске подросток, поднявший с асфальта свернутую банкноту, получил тяжелые травмы кистей рук с потерей пальцев — так называемая находка оказалась заминированной.

«Никогда не поднимайте на улице бесхозные предметы — пакеты, телефоны, деньги и другие вещи. Любая находка — потенциальная угроза», — подчеркнули в егорьевском отделе ГУ МВД России по Московской области.

В оперативных службах городского округа прокомментировали ситуацию, отметив, что разбросанные денежные знаки, скорее всего, являются случайностью, а не запланированной акцией. Несмотря на это, представители ведомств призывают граждан сохранять осторожность, добавляя, что каждая поступающая информация тщательно проверяется соответствующими службами.

Правоохранительные органы также акцентировали внимание на существующей ответственности за распространение заведомо ложных сведений, способных спровоцировать панику среди населения. В соответствии с действующим законодательством, за подобные нарушения предусмотрены значительные штрафные санкции — от 300 тыс. до 700 тыс. руб., либо взыскание в размере дохода осужденного за период от 12 до 18 месяцев.

Ранее спасатель Лапин предупредил, что преступники часто маскируют взрывчатку под игрушки и конфеты.