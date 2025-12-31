От хита Киркорова до мудрости Блока: философский итог подвела Захарова после вечера с десятком знаменитостей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале рассказала о творческом вечере, организованном для помощи храму Архангела Михаила в подмосковной деревне Тараканово.

Мария Захарова рассказала, что на мероприятии присутствовали артисты, которые исполняют песни на ее тексты. В творческом вечере приняли участие известные певцы: Валерия, Зара, Катя Лель, Айна Гетагазова, Птаха, Люся Чеботина, Елена Север, Ирина Понаровская. Любовь Успенская в этот день гастролировала, но нашла способ, как принять участие. Певица прислала видео с песнями.

«Ребята из "Домисольки" выступили с песней "Рождество. В добрый час!"» — проинформировала Захарова.

Мария Захарова высказала мнение, что каждый человек может вносить вклад в хорошие дела. Не всегда стоит осуждать других. Иногда в первую очередь важно спросить у себя, что было сделано правильного и хорошего.

«Может, в Новом году случится чудо, и каждый из нас по мере сил, прежде чем осудить, спросит себя: "А что я сделал, чтобы помочь открыть "ту дверь", а не столкнуть в яму (что, конечно, всегда проще)?"» — написала Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России поделилась историей храма, которому передадут помощь. В нем венчался русский поэт Серебряного века Александр Блок. Строки «девушка пела в церковном хоре» зародились после посещения храма.

По словам Захаровой, вечер завершился премьерой Филиппа Киркорова «Главная роль».

