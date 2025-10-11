От ИИ-Зеленского до аплодирующего оппозиционера: что известно о провокационном ролике Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан представил созданный с помощью технологий искусственного интеллекта юмористический ролик, в котором Владимир Зеленский демонстрирует мобильное устройство с установленным украинским шпионским программным обеспечением. Программный продукт якобы получил название в честь венгерской оппозиционной политической силы — «тисафон», сообщило РИА Новости.

По информации издания, в ходе выступления в конце недели Орбан заявил о проникновении украинских спецслужб в общественное пространство Венгрии. В смоделированном видео Зеленский обращается с трибуны на венгерском языке, сохраняя характерное украинское произношение. Он представляет новую разработку — «тисафон», на дисплее которого отображаются государственный символ Украины и логотип партии «Тиса». В кадре присутствует глава венгерской оппозиционной партии Петер Мадьяр, находящийся в зрительном зале и выражающий одобрение аплодисментами.

«А сейчас я представляю новый тисафон. Быстрый, умный, и все твои данные в безопасности у меня в Киеве. Тисафон. Сделано на Украине. Дистрибьютер Петер Мадьяр», — сказал сгенерированный ИИ Зеленский.

