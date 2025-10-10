Сезон китов в водах Оки: власти Каширы с помощью ИИ создали видео для привлечения туристов

В соцсетях администрации Каширы жителям и гостям округа рекомендовали брать бинокли и отправляться на берег реки Ока, чтобы понаблюдать за игрой китов, сообщил REGIONS.

В соцсетях администрации проинформировали, что сезон китов начался. Серые гиганты якобы появляются в округе ежегодно с конца августа. Особо резвятся они на закате: в это время можно рассмотреть прыжки млекопитающих в воде. В соцсетях разместили соответствующее видео.

«Приезжайте на набережную, и, возможно, вам тоже повезет», — заманчиво приглашала публикация.

По данным издания, видео было создано при помощи искусственного интеллекта для привлечения туристов. Оно вызвало резонанс в соцсетях. Отсутствие китов не делает набережную в Кашире менее привлекательной. Прогулка в хорошую погоду положительно отразится на эмоциональном и физическом состоянии.

Ранее сообщалось, что популярность морских круизов по России среди москвичей выросла на 71%.