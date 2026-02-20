От «Калифорнийского чуда» до «Оранжевого»: эксперт подобрала идеальные сорта перца для теплиц Подмосковья

Перец по праву считается одним из самых любимых овощей у дачников. Его ценят за яркий вкус, пользу и эффектный внешний вид кустов. Однако для успешного выращивания в Подмосковье важно подбирать сорта, способные выдерживать капризы местного климата. Садовод Екатерина Рассадина поделилась с REGIONS проверенными вариантами для теплиц.

По словам эксперта, в условиях региона одинаково хорошо себя показывают как тепличные разновидности, так и перцы, предназначенные для высадки в открытый грунт. Главное — обращать внимание на сроки созревания, устойчивость к болезням и перепадам температуры.

«При выборе сорта важно смотреть не только на красивую картинку на упаковке, но и на сроки созревания, урожайность и устойчивость к неблагоприятным условиям. В Подмосковье лето может быть разным — и жарким, и прохладным. Кроме того, я всегда рекомендую выбирать сорта, устойчивые к вирусу табачной мозаики и другим заболеваниям», — подчеркнула Рассадина.

В теплице проще всего добиться максимальной отдачи. Среди самых урожайных и надежных сортов Рассадина выделяет несколько лидеров. Одним из бесспорных фаворитов остается «Калифорнийское чудо». Среднеранний перец созревает за 100–110 дней. Плоды массой до 250 граммов отличаются сочной мякотью и стенками толщиной до 8 миллиметров. Урожайность достигает 8 килограммов с квадратного метра.

«Это один из самых надежных вариантов для теплицы. Он формирует крупные, ровные плоды и стабильно дает хороший урожай», — пояснила она.

Высокие результаты показывает и гибрид «Сибирский богатырь», считает эксперт. Он готов к уборке уже через 95–105 дней. На одном растении может сформироваться до 15 плодов кубовидной формы весом около 200 граммов. Гибрид устойчив к вирусу табачной мозаики и вертициллезному увяданию.

Еще один мощный гибрид — «Атлант F1». Его плоды, достигающие 300 граммов, имеют стенки толщиной до 11 миллиметров. Созревание наступает через 90–100 дней. Гибрид особенно ценится за стойкость к неблагоприятным условиям.

«Если говорить о самом плодовитом варианте, то „Богатырь F1“ — это лидер! У него большое количество плодов на кусте», — отметила Рассадина.

Для любителей ярких красок подойдет «Оранжевое чудо» с насыщенно-оранжевыми плодами массой 200–250 граммов. Урожайность сорта — до 8 килограммов с квадратного метра.

Также эксперт рекомендует обратить внимание на сорт «Здоровье нации». Он созревает за 105–115 дней и стабильно дает 5–7 килограммов с квадратного метра. Плоды массой до 230 граммов подходят как для свежего потребления, так и для переработки.

Ранее сообщалось, что репчатый лук из семян начинают выращивать в феврале.