От канализации до кровати: почему нашествие огромных черных тараканов в Волгограде — это угроза эпидемий и пожаров

После сильнейших морозов жители Волгограда стали замечать в своих квартирах огромных черных тараканов. Насекомые вылазят из любой щели, появляются из раковин и канализации, сообщило V1.ру. Эксперт предупредила, что тараканы нередко проникают в бытовые приборы.

Энтомолог Центра гигиены и эпидемиологии Волгоградской области Галина Федорова рассказала, что насекомые могут стать причиной короткого замыкания. Тараканы могут повредить пластиковую изоляцию проводов, когда оказываются внутри электрических приборов, телевизоров, компьютеров и другой техники. Насекомые, которые не впадают в спячку зимой, замыкают своими телами контакты плат и оголенные провода.

Появление тараканов в квартире опасно для ее жильцов. Насекомые являются переносчиками различных заболеваний. На их теле могут находиться вирусы, бактерии, яйца глистов. Сами тараканы не страдают от инфекционных заболеваний, однако легко переносят их людям.

«Тараканы — это полифаги, они едят все — от древесины до резины, кожи и пластмассы. Тараканы даже могут покусать не очень чистоплотных людей и маленьких детей. Ночью во время сна человека тараканы могут частично или полностью скусывать эпидермис на губах, локтях, шее, пальцах, веках и других местах. Рыжий таракан способен заползать в наружный слуховой проход, вызывая поражение барабанной перепонки, для его удаления требуется медицинское вмешательство», — говорит энтомолог.

По информации эксперта, возбудитель брюшного тифа способен выделяться из организма насекомого-переносчика вместе с продуктами его жизнедеятельности до двух суток, то есть в течение 48 часов. Патогены, вызывающие такие заболевания, как дизентерия и паратифы, сохраняют свою активность и жизнеспособность в окружающей среде значительно дольше — от трех до семи суток.

