«Все из-за ремонта»: как минздрав объяснил жалобы на плесень и тараканов в детском тубдиспансере

В Министерство здравоохранения Свердловской области поступили тревожные жалобы на условия в детском фтизиатрическом отделении № 2 в Екатеринбурге. Родители пациентов сообщали о полной антисанитарии, плесени, тараканах и некачественном питании. Ведомство провело внеплановую проверку, результаты которой оказались неожиданными.

Согласно официальному ответу, предоставленному изданию «Новый День», ситуация в отделении связана не с халатностью, а с текущими ремонтными работами.

«В настоящее время в отделении осуществляется ремонт душевой комнаты, а также запланирован ремонт санитарных комнат», — пояснили в региональном минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что медицинские процедуры пациентам назначаются в полном соответствии со стандартами, а питание организуется по утвержденному семидневному меню с ежедневным контролем качества.

Минздрав также дал пояснения по поводу другого учреждения — детского диспансерного отделения на дублере Сибирского тракта. Там, как отметили в ведомстве, не предусмотрено круглосуточное стационарное пребывание, поэтому в нем изначально отсутствуют душевые и организованное питание, что соответствует его профилю работы.

Ранее сообщалось, что суд закрывал роддом в Новокузнецке из-за антисанитарии за два года до трагедии.