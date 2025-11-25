От каски кайзера до кремлевской звезды: какие военные символы веками украшали макушку елки

Стеклянные бусы и красная звезда на новогодней ели были одними из главных атрибутов праздника в советские годы, сообщил atas.info. Корреспондент издания проанализировал, как менялась мода на декорирование елок в годы СССР.

По информации издания, каждая советская семья украшала новогоднюю елку. Игрушки хранились годами на антресолях. Красная звезда, которой украшали верхушку елки, символизировала звезду на башнях Кремля. Некоторые семьи отдавали предпочтение остроконечной верхушке — копии немецкой игрушки первой половины 20 века, которая повторяла форму пики на касках солдат кайзеровсой армии. Не менее интересная история стеклянных бус. Сначала они были исключительно женским аксессуаром, но позже ими стали украшать ели.

По данным издания, в советское время граждане часто самостоятельно делали из бумаги различные гирлянды. В продаже были разноцветные флажки и гирлянды из бумаги. В 50-е годы популярностью пользовались игрушки на прищепках, которые передавали из поколения в поколение. В 60-е годы на прилавках магазинов появились фруктово-овощные игрушечные наборы. Возле елок было принято ставить фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

Ранее декоратор Кравченко рассказала, как экономить на покупке новогодних украшений.