«За год до праздника»: декоратор рассказала, как экономить на покупке новогодних украшений

Декоратор Ирина Кравченко рассказала, как лучше организовать новогодний шопинг и не переплатить, сообщила rostovgazeta.ru.

Декоратор считает, что в середине декабря не стоит приобретать новогодние украшения. К этому времени чаще всего в ассортименте российских магазинов остаются дорогие предложения или же менее востребованные игрушки. Эксперт советует отправляться за покупками в начале сезона. В это время будет самый разнообразный выбор. Если такой возможности не было, то обновить украшения рекомендовано в первые две недели января. Продавцы обычно предлагают скидку до 50–70%.

Декоратор Кравченко рекомендует заранее определиться с желаемой цветовой гаммой. В магазине стоит обращать внимание на наборы. Обычно они выходят на 20–30% дешевле, чем покупать игрушки поштучно. По мнению эксперта, стеклянные украшения стоит проверять особенно тщательно: нередко на них бывают трещины или другие изъяны. Специалист уверена, что некоторые вещи выгоднее покупать уже после праздничных выходных.

«Качественные гирлянды, световые шторы и крупные стеклянные игрушки в январе стоят почти вдвое дешевле. Если планируете обновлять декор — покупайте за год до праздника», — советует она.

Эксперт высказала мнение, что при скромном бюджете оптимальным решением станет покупка комплекта пластиковых шаров и нескольких ярких акцентов — например, фигурок в виде лошадки, уютного домика или винтажной игрушки. Стеклянные украшения — это целая философия. Они требуют вдумчивого подхода, и их коллекционирование становится многолетней традицией.

