От Кемерово до Екатеринбурга: тренеры определили сильнейших скалолазов на пути к всероссийскому пьедесталу

В Кемерово прошел чемпионат и первенство Кузбасса по скалолазанию. Победители соревнований направятся в Екатеринбург, где состоятся Всероссийские юношеские соревнования, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Судьи признались, что во время соревнований всегда проявляют бдительность. Им предстоит одновременно следить за временем, техникой и скоростью каждого участника, который прибыл из разных российских регионов. Тренеры делятся опытом: спортсменам важно регулярно тренироваться, не паниковать и участвовать в соревнованиях.

«Мы судим высоту, зацепку, которую дали участники. Время судится при одинаковом результате либо по квалификации», — рассказали судьи.

По информации издания, участники соревнований имеют разный опыт. Так, Андрей рассказал, что занимается около года. Юноша уже добился некоторых достижений. Участница Анастасия отметила, что в прошлом году также принимала участие в первенстве. Девушка заняла второе место. Она неоднократно занимала призовые места на мероприятиях различного уровня сложности. Спортсменка пожелала всем удачи и достижений.

