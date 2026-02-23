От комплектования до наград: Медведев проверил готовность операторов дронов к выполнению задач в зоне СВО

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале проинформировал, что в преддверии 23 февраля посетил одно из подразделений, где готовят специалистов беспилотной авиации.

В ходе рабочей поездки Дмитрий Медведев оценил, как проходит комплектование частей новыми дронами, а также ознакомились с процессом боевой подготовки операторов. Именно этим бойцам предстоит выполнять наиболее сложные задачи в зоне специальной военной операции.

Во время визита состоялось торжественное вручение государственных наград, проинформировал Медведев. Отличившихся в боях военнослужащих отметили за самоотверженность и стойкость при защите Родины. После официальной части гость пообщался с личным составом, ответив на волнующие вопросы.

Дмитрий Медведев также опубликовал видео, где он принимает участие в церемонии возложения цветов.

«С Днем защитника Отечества!» — подписал видео Дмитрий Медведев.

Ранее сообщалось, что губернатор Воробьев поздравил 45-ю инженерную бригаду в подмосковном Нахабино с Днем защитника Отечества.