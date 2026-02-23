Четыре ордена за войну и Суворов за СВО: губернатор Подмосковья навестил бойцов в Нахабино и поздравил с 23 февраля

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил воинскую часть в Нахабино, чтобы поздравить с 23 февраля личный состав 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады. Подразделение, дислоцированное в городском округе Красногорск, имеет богатую историю и боевые заслуги, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Я хочу поздравить вас, товарищи офицеры, личный состав с Днем защитника Отечества, и в вашем лице всех ребят, которые несут службу в разных местах. Всегда приятно встречаться с людьми мужественными, скромными. Мы понимаем всю сложность работы инженерных войск, тем более в 21 веке. Ведь в военной службе особенно важно приобретать навыки, использовать новые технологии. В разных уголках Московской области дислоцируются легендарные подразделения. Все ребята (а в одном из них у нас есть и девушки), очень достойно проявляют себя, в том числе в рамках специальной военной операции», — отметил губернатор Московской области.

В 2024 году бригада отметила 80-летие со дня образования. В годы Великой Отечественной войны она была удостоена четырех боевых орденов — Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной Звезды, а за участие в штурме Берлина получила почетное наименование «Берлинская». Девять военнослужащих стали Героями Советского Союза.

С первого дня специальной военной операции бойцы соединения выполняют задачи в зоне конфликта. За это время более тысячи человек отмечены государственными наградами. В текущем году президентским указом бригада дополнительно награждена орденом Суворова.

Визит губернатора совпал с еще одной знаковой датой — 325-летием инженерных войск России, которое отмечается в 2026 году. Воробьев поздравил военнослужащих с праздником и поблагодарил за службу.

«Мы же, в свою очередь, отвечаем за то, что происходит в гражданской жизни. И наша задача — заботиться о том, чтобы в ваших домах было тепло, чтобы двор был чистый, чтобы дети получали должные знания. Сейчас особенно важно чувствовать ваши запросы, учитывать ваше мнение. Мы гордимся нашими ребятами – и в Балашихе, и в Наро-Фоминске, и в Пушкине, и в Щелкове, и в Коломне, и в Одинцове. Отдельно хочу сказать слова благодарности командирам. Ведь от них зависит очень многое. Можете рассчитывать на нашу поддержку. Наша общая задача – сделать все, чтобы обеспечить безопасность, независимость нашей страны», — заявил Андрей Воробьев.

В зоне специальной военной операции бойцы 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады решают целый спектр сложнейших задач. Они занимаются разминированием освобожденных территорий, ведут инженерную разведку, обеспечивают маскировку, наводят переправы и мосты, возводят заграждения. Кроме того, военнослужащие участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций и восстановлении инфраструктуры.

Фото: [ Евгений Пронин ]

Во время визита в Нахабино губернатору Андрею Воробьеву продемонстрировали технику, которую подразделения используют в зоне СВО. Среди образцов — бронированные машины для перевозки личного состава в условиях повышенной опасности, инженерная машина разграждения «ИМР-ЗМ», способная работать в разрушенных и радиоактивно загрязненных районах, тяжелый механизированный мост ТММ-ЗМ2, выдерживающий нагрузку до 60 тонн.

Также были представлены роботизированный комплекс разминирования «Уран-6», самоходный гусеничный трал МТ-10 «Сталкер» для сплошной очистки местности, беспилотники и современные средства маскировки.

Глава региона пообщался с личным составом и поблагодарил военнослужащих за добросовестную службу. Один из бойцов, Артем, ушел на фронт в 2022 году по частичной мобилизации. Получив ранение в ходе выполнения задачи, он после лечения в госпитале принял решение вернуться в строй и подписал контракт.

Фото: [ Евгений Пронин ]

«Меня распределили в часть, где сейчас я служу — на должность старшего сапера. Дальше стал командиром отделения, но примерно через полтора года после мобилизации получил ранение. Пока лежал в госпитале, было время все обдумать. И я решил, что хочу подписать контракт. Прошел офицерские курсы, получил звание лейтенанта и был назначен на должность заместителя командира инженерно-саперной роты инженерно-саперного батальона», — рассказал Артем.

