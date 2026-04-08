От конюха до Героя СССР: как простой парень из подмосковной деревни покорил орбиту и спас леса от пожаров

Имя Юрия Артюхина долгое время оставалось неизвестным широкой публике. Этот космонавт входил в число самых засекреченных в Советском Союзе — именно ему поручили первую в истории военную разведку из космоса. О его подвиге страна узнала далеко не сразу. Сам Артюхин никогда не гнался за славой — он просто честно выполнял свою работу. В преддверии Дня космонавтики REGIONS рассказывает всю правду о подмосковном герое, его достижениях и трудном пути на орбиту.

Детство, опаленное войной, и дорога в небо

Юрий Артюхин родился в 1930 году в деревне Першутино, расположенной в Клинском районе Московской области. Его отец был военным летчиком. Детство будущего космонавта прошло в суровые военные годы. В 1942-м, когда семья оказалась в эвакуации в Новгородской области, тринадцатилетний подросток уже работал в колхозе. Он ухаживал за лошадьми, пахал землю, ходил в лес за грибами — делал все, чем мог помочь взрослым в тяжелое для страны время.

После окончания войны Артюхин решил пойти по стопам отца и попробовал поступить в летное училище. Однако медицинская комиссия признала его негодным к летной службе. Юрий не стал отчаиваться и выбрал другой путь. Он выучился на авиационного техника по электрооборудованию, а затем с отличием окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского. Так он получил специальность инженера-электрика и прочно связал свою жизнь с авиацией.

В 1963 году Артюхина зачислили в отряд космонавтов. Это был второй набор в Центр подготовки космонавтов. Но своего звездного часа ему пришлось ждать долгих одиннадцать лет. Все это время он упорно готовился, осваивал сложную технику и ждал своего шанса улететь к звездам.

Первая военная разведка с орбиты

В июле 1974 года Юрий Артюхин наконец отправился в космос. Этот полет оказался для него единственным. Он был бортинженером на корабле «Союз-14». Командиром экипажа с позывным «Беркут» стал известный космонавт Павел Попович.

На орбите Артюхин провел более 15 суток. По тем временам это считалось очень долгой экспедицией. Однако главная ценность миссии заключалась не в ее продолжительности. Этот полет стал первой в мире пилотируемой экспедицией, которая полностью выполнялась по заданию Министерства обороны СССР. Фактически это была первая военная космическая разведка.

Космонавтов специально готовили к такой работе. Они должны были с орбиты различать ракетные базы и обычные фермы, на глаз определяя, представляет ли тот или иной объект интерес для военных. Экипаж работал на борту военной станции «Салют-3» (из секретной программы «Алмаз»). Они решали задачи по наблюдению, разведке и отработке военных технологий в космосе.

За этот полет Юрий Артюхин был удостоен звания Героя Советского Союза.

Дегустатор космической кухни

В программу полета «Союз-14» входило не только выполнение военных задач, но и испытание нового бортового питания. Космонавты пробовали свежеразработанные блюда и записывали свои впечатления. Их отчет оказался коротким и емким: «Понравилось все».

В 1960-е годы космическая еда, расфасованная в тюбики, была скудной и безвкусной. Космонавты ели без аппетита, просто потому что надо было поддерживать силы. Но в 1970-е в «космической кулинарии» произошла настоящая революция. На смену тюбикам с паштетом пришли сублимированные (обезвоженные) продукты и консервы в банках. Ассортимент значительно расширился. Появились первые горячие блюда, которые можно было разогревать прямо на орбите.

Для космонавтов стали выпекать специальные мини-буханки — ровно на один укус, чтобы не образовывались крошки, которые в невесомости могли бы разлететься по всей станции и попасть в приборы.

Те блюда, которые так понравились экипажу «Салюта-3» в 1974 году, до сих пор можно найти в меню космонавтов. Система питания на МКС с тех пор шагнула далеко вперед, но многие «хиты» 1970-х годов остаются в рационе и сегодня.

Основоположник космического мониторинга лесов

После завершения летной карьеры Юрий Артюхин не ушел из науки. Он нашел способ применить свой уникальный опыт наблюдения с орбиты для защиты природы. В 1987 году увидела свет его работа под названием «Методика организации и проведения космовизуальных наблюдений в целях охраны лесов от пожаров». Вместе с другими учеными он разработал систему, которая позволяла эффективно выявлять лесные возгорания из космоса. Это был настоящий прорыв в деле сохранения лесных богатств страны.

Позже Артюхин продолжил работать в НПО «Молния». Там он занимался математическим обеспечением тренажеров для уникального многоразового беспилотного корабля «Буран». Этот аппарат был настоящим чудом инженерной мысли. Он предназначался для вывода на орбиту и возвращения космонавтов и грузов, а также для проведения научных исследований. Артюхин внес свой вклад в создание системы, которая позволяла космонавтам обучаться управлению этим сложнейшим кораблем.

