«Стрелку» в честь 65-летия первого полета человека в космос выпустит Мострансавто

АО «Мострансавто» выпустит лимитированную серию карт «Стрелка», посвященную 65-летию первого полета человека в космос. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Карта выйдет в четырех версиях дизайна. На лицевой стороне изобразят космическую ракету и космонавта, а также надпись «Поехали!».

Карты выпустят тиражом 5 тыс. экземпляров. Они поступят в продажу до конца апреля. Купить такие проездные можно будет в кассах некоторых автовокзалов и автостанций «Мострансавто».

