От кота Кузьмы до бабушкиного наследства: как бронницкая семья вела гуманную войну с голубями и победила

Автослесарь Михаил Ильин из подмосковных Бронниц столкнулся с настойчивыми соседями — голуби облюбовали балкон его квартиры на последнем этаже, сообщил REGIONS.

Семья пыталась задействовать в решении проблемы домашнего кота Кузьму. Питомец, увлекшись погоней за птицей, едва не сорвался вниз. От этой тактики пришлось отказаться, чтобы не допустить трагедии. Мысль о травле птиц даже не рассматривалась — это казалось негуманным.

Ильины искали способ мягко, но навсегда отвадить пернатых гостей, чьи шумные посиделки не прекращались даже в морозы. В интернете им попался популярный совет: голуби боятся бликующих поверхностей. Однако использование фольги также не помогло.

«Нарезали полоски из фольги и развесили их по балкону, чтобы развевались на ветру. Не знаю, может быть, каких-то других голубей это бы испугало, а наши бронницкие выглядели довольными, как после хорошего спа!» — отметил житель Подмосковья.

Решающая идея пришла неожиданно. Когда жена Михаила вытирала пыль, ее взгляд упал на большого фарфорового орла — семейную реликвию, доставшуюся от бабушки. С находкой в руках она прибежала на кухню к мужу. Так началась операция по мирному выселению непрошеных гостей.

«Говорит мне: голуби боятся хищников! Поставим орла на балкон, они и отвадятся от привычного места. Надо их просто запугать! Ну, я посмеялся сначала. Орел этот не сказать, чтобы в натуральную величину, сам чуть побольше голубя будет. Загадят твоего орла, говорю», — рассказал Михаил.

По словам Михаила, фигура орла помогла справиться с проблемой.

