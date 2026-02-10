Персональная лестница в многоэтажке Ступина вызвала фурор в соцсетях

Жители Ступина обратили внимание на конструкцию, приставленную к стене многоэтажного дома возле окна одной из квартир. Фото объекта разместили в телеграм-канале. Пользователи сразу догадались о предназначении конструкции и дали ей название, сообщил REGIONS.

Пользователи соцсети отметили, что зеленая узкая лестница, приставленная к стене дома, предназначена для питомца. Горожане отметили, что на окне часто сидит кот. Пользователи дали название конструкции — «котопандус».

Несмотря на восхищение многих комментаторов, эксперты указали на некоторые нюансы. Любое изменение фасада многоквартирного дома необходимо согласовывать с жильцами, чтобы между соседями не возникло конфликтов.

«Конструкция должна быть надежно закреплена на фасаде здания и соответствовать требованиям строительных норм и правил. Если установка приведет к повреждению фасада или создаст угрозу безопасности для окружающих, собственник может быть обязан демонтировать ее и возместить ущерб», — отметил эксперт.

По данным эксперта, самовольное изменение фасадов зданий — это нарушение требований в сфере благоустройства . В Подмосковье штраф в рамках административной ответственности может составить от 1 до 3 тыс. руб.

Установка разрешена при условии, если ее одобрят на собрании все собственники. Предварительно рекомендовано ознакомиться с правилами благоустройства. Для проектирования безопасной конструкции лучше обратиться к специалистам. Если она станет причиной повреждения фасада, собственнику придется нести ответственность.

