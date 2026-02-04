От Mercedes до банкротства: как высокая ставка и падение перевозок разоряют транспортный бизнес в России

Председатель комитета по логистике и автоперевозкам Торгово-промышленной палаты (ТПП) Татарстана Сергей Сотников высказал мнение, что банкротство владельца казанской транспортной компании Zilant Motors связано с нежеланием россиян приобретать грузовую технику в лизинг, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Сергей Сотников уточнил, что не проинформирован об истории развития компании Zilant Motors. Однако он осведомлен о ситуации на рынке. Многие компании были вынуждены закрыться. Причина — граждане не могут оформлять кредиты из-за высокой ключевой ставки. Услуги перевозок значительно снизились. У людей больше нет возможности покупать технику, считает эксперт. Желающие приобрести грузовую технику в лизинг в настоящее время практически отсутствуют.

«Я так подразумеваю, что они не смогли эти полтора года вывезти и, соответственно, обанкротились. Да, сейчас можно привезти и Mercedes, и Volvo, но кто их купит за такие цены и при таких ставках?» — отметил эксперт.

По оценке эксперта, на рынке наблюдается устойчивый рост изъятий лизинговой техники, общий объем которых по стране уже достиг порядка 50–60 тыс. транспортных средств. Специалист связывает эту тенденцию с дисбалансом на рынке грузоперевозок: спрос на услуги снижается, в то время как предложение техники остается избыточным, что и ведет к ее возврату лизингодателям.

«Пока не будет расти экономика, это все будет не востребовано», — указал эксперт.

