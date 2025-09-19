От Москвы до Перми: история появления российского Дня секретаря и его путь к неформальному признанию

В третью пятницу сентября в России традиционно отмечается профессиональный день специалистов, чья работа связана с делопроизводством и организационной деятельностью, — День секретаря, сообщил sovainfo.ru.

По информации издания, несмотря на свою популярность в профессиональной среде, эта дата пока не имеет официального статуса общероссийского праздника, утвержденного на государственном уровне.

Согласно исторической справке, инициатива учреждения этого профессионального праздника принадлежит активной группе секретарей из нескольких крупных городов страны. В 2005 году представители этой профессии из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Таганрога, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Перми выступили с совместной инициативой по создании специального дня, который бы отмечал их вклад в работу организаций и предприятий.

С тех пор праздник приобрел неформальное признание и ежегодно отмечается в профессиональном сообществе. Хотя дата не внесена в официальный календарь праздничных дней, многие компании и организации поддерживают традицию поздравлять своих секретарей, офис-менеджеров и административных работников с их профессиональным днем.

