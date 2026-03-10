От Новосибирска до прилавка: флористы Кемерова раскрыли путь тюльпанов и роз перед 8 Марта

В преддверии Международного женского дня россияне выбирали красивые цветы, чтобы презентовать их близким женщинам. VSE42.Ru выяснил, из каких стран цветы попадают на российские прилавки.

По данным издания, сначала грузовые самолеты с тюльпанами, розами и мимозами на борту отправляются в Сибирь из других стран или крупных городов России. Ближайшая к Кемерову цветочная база находится в Новосибирске.

Оттуда, по обледеневшим трассам и сквозь сибирские морозы, фуры везут хрупкий груз. И лишь потом, в цветочных салонах, флористы аккуратно распрямляют лепестки, дают растениям отдохнуть и превращают их в искусные композиции.

Корреспонденты VSE42.Ru заглянули в студию авторской флористики «Шелли-Холл». Здесь рассказали: 90% цветов — иностранного происхождения. В ассортименте — тюльпаны с крупными чашечками, сортовые розы премиум-класса, нежные южные мимозы и яркие соцветия из тропиков.

В салонах «Люпин» и «Ла Букет» также поделились географией поставок. Основные потоки идут из Эквадора, Колумбии и Голландии. Отечественные цветы везут из Краснодарского края. А в Pionflo уточнили: из Голландии доставляют в основном эксклюзивные сорта и редкие расцветки. Эквадор и Колумбия, в свою очередь, славятся пионовидными розами и другими сортами с плотными, крупными бутонами.

