От олимпиады к победе: в Подольске собрались лучшие школьники для подготовки к региональному этапу

В Подольске в пятницу, 23 января, на базе детско‑юношеского оздоровительного центра «Родина» стартовал съезд для одаренных школьников. На протяжении трех дней победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) будут готовиться к предстоящему региональному этапу.

В мероприятии принимают участие более 70 учащихся 9-11 классов. Школьники отработают решение сложных олимпиадных задач по праву, географии, английскому языку, основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР) и литературе. Ребята вместе с наставниками обсудят нюансы дисциплин. Они получат консультации опытных педагогов.

«Изучаю английский язык на протяжении шести лет и в этом году одержала победу на муниципальном этапе олимпиады. Для меня эта смена — не просто подготовка к следующему этапу, а возможность расширить кругозор, взглянуть на предмет под новым углом и научиться решать нестандартные задачи. Надеюсь, здесь я найду и знания, и вдохновение», – сказала ученица лицея №23 Ксения Прокопенко.

Во время пребывания на базе детско‑юношеского оздоровительного центра для школьников проведут культурно-массовые мероприятия. Ответственность за подготовку спортивной, игровой и развлекательной программы взяли на себя представители подольской «Молодежной лиги».

Организаторы сообщили, что намерены каждый из трех дней делать не только познавательным, но и увлекательным. Подобные встречи оказывают положительный эффект. В 2025 году в региональном этапе ВсОШ приняли участие более 1000 ребят. Многие показали высокий результат: 80 школьников стали победителями, а 361 — призерами.

«По итогам регионального этапа 2025 года городской округ Подольск вошел в тройку лучших муниципалитетов по количеству призовых мест. С заключительного этапа олимпиады представители округа привезли домой 25 дипломов», – отметили в администрации городского округа.

