От песни про бобра до крылатых фраз Путина: Muksun.FM протестировал новый мансийский переводчик Яндекса

В Яндекс Переводчике появилась новая опция — добавлен мансийский язык, который относится к обско-угорской группе (вместе с хантыйским), входящей в угорскую подветвь финно-угорской языковой семьи, сообщил muksun.fm. Корреспондент издания решил проверить работу переводчика.

Muksun.FM провел эксперимент: сервису предложили перевести текст песни «В лесу родилась елочка». Переводчик успешно справился с задачей. Тогда корреспондент решил усложнить задачу. В строку для текста он вставил стихотворение Александра Блока «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека».

Во время эксперимента выяснилось, что некоторые слова сервис переводит только один раз. Так, в первой строке переводчик перевел слово «аптека». Однако в следующих тропах оставил русскоязычную версию слова. Эксперимент продолжили: предложили перевести выражения президента РФ Владимира Путина, которые стали крылатыми. Проблем не возникло.

Корреспондент решил проверить, как переводчик справится со словами песни-мема про бобра.

«Выяснилось, что многие современные слова переводчику не под силу перевести на мансийский», — сообщил muksun.fm.

Эксперимент с обратным переводом мансийской сказки наглядно показал разницу между машинной и человеческой работой: переводчик Яндекса выдал нелепый и забавный текст, в то время как литературный перевод сохранил логику и художественную ценность оригинала.

«Эксперимент показал: цифровое "оживление" мансийского языка пока хромает. Нейросеть может выступить в роли цифрового разговорника и возможно манси вас даже поймут, но если предложить ей перевести сложный текст переводчик "ломается" — связных предложений не получается», — отметил корреспондент издания.

