От Петра I до наших дней: СИЗО с 300-летней историей ищет себе новую смену среди школьников Подмосковья

Сотрудники следственного изолятора № 5, подведомственного УФСИН России по Московской области, посетили местную школу № 10, чтобы рассказать подросткам о возможностях профессиональной реализации в структурах Федеральной службы исполнения наказаний.

Каширский следственный изолятор представляет собой не только режимный объект, но и учреждение с богатым историческим наследием. Его создание относится к петровской эпохе: согласно архивным материалам, возведение тюремного комплекса в Кашире было инициировано на основании высочайшего распоряжения императора от 26 июня 1723 года. В наши дни СИЗО-5 — это современный комплекс, размещенный в историческом центре города на улице Советской.

Для трудоустройства в ФСИН на позиции рядового и среднего командного состава (например, инспектор или контролер), как правило, требуется диплом о среднем специальном или высшем образовании, а также успешное прохождение специализированной подготовки и медицинской комиссии. Ведомство часто содействует профессиональному развитию своих сотрудников, предлагая программы дополнительного обучения и создавая условия для карьерного продвижения.

