Подмосковная сборная ГУФСИН стала призером в смешанной эстафете на чемпионате по лыжным гонкам

Подмосковная сборная ГУФСИН России стала серебряным призером в смешанной эстафете на чемпионате ФСИН России по лыжным гонкам, который прошел в Самаре на территории спортивного комплекса «Чайка». Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Московской области.

В состав сборной ГУФСИН вошли Евгений Байбородов, Лилия Васильева, Ильназ Закиров, Ольга Сергеева, Дмитрий Япаров. В общей сложности на лыжной трассе и стрельбе из боевого оружия выступили более 200 спортсменов из 39 команд территориальных органов, центрального аппарата и ведомственных образовательных организаций. Состязания проходили в течение пяти соревновательных дней.

В результате в гонке на 5 км классическим стилем второе место заняла Ольга Сергеева, третье — Лилия Васильева. На дистанции 5 км свободным стилем Васильева также заняла третье место. Региональная команда заняла второе место в смешанной эстафете 4 по 5 км.

На торжественном закрытии мероприятия присутствовали почетные гости, среди них — мастер спорта международного класса по лыжным гонкам, участница 18 зимних Олимпийских игр Ирина Складнева и мастер спорта международного класса по лыжным гонкам и другие.

