От подъезда до ветклиники: как дубнинцы спасают крупную сову, не сумевшую взлететь

Необычная находка на Университетской улице в подмосковной Дубне привлекла внимание местных жителей. Как стало известно из местного паблика, жительница города Диана Купцова обнаружила у подъезда многоэтажного дома крупную сову, которая не могла подняться в воздух, сообщил REGIONS.

По информации паблика, птица, несмотря на свое бедственное положение, была жива, однако выглядела ослабленной и, вероятно, получила травму. Инцидент вызвал дискуссии в соцсетях. Горожане предположили, что найденная птица принадлежит к виду «длиннохвостая неясыть», который является одним из наиболее распространенных в Московской области. Для получения профессионального комментария о возможных причинах произошедшего издание REGIONS обратилось к орнитологу Анне Лебедевой.

«Длиннохвостая неясыть действительно часто встречается в лесах и пригородах Московской области, включая Дубну. Это ночной хищник, который охотится на мелких грызунов. Если сова оказывается на земле днем и не может взлететь, это почти всегда сигнал бедствия. Причины могут быть разными: травма после столкновения с окном или автомобилем, отравление, истощение из-за нехватки пищи или болезнь. Особенно уязвимы птицы в межсезонье — в октябре они уже готовятся к зиме, но погодные аномалии или резкие похолодания могут нарушить их обычный цикл», — объяснила специалист.

По словам эксперта, людям, обнаружившим раненую или ослабленную сову, стоит обратиться к профессионалам: орнитологам, центрам реабилитации диких животных или ветеринарным врачам, обладающим соответствующим опытом. Птице необходима тщательная диагностика для выявления скрытых травм или заболеваний. При этом шансы длиннохвостой неясыти на полное восстановление и возвращение в естественную среду обитания оцениваются как довольно высокие.

Орнитолог также добавила, что в осенне-зимний период совы действительно могут появляться в черте городов и поселков в поисках пищи, особенно в те годы, когда в лесах наблюдается дефицит мышевидных грызунов, составляющих основу их рациона.

