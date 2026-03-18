От помидоров до цветов: эксперт составила график подкормок на весь сезон

Весной растения особенно остро нуждаются в питательной поддержке. Азот, фосфор, калий, кальций, магний и микроэлементы отвечают за развитие корней, листьев, цветов и плодов. Если их запасы не пополнять, грунт теряет плодородие, а культуры становятся уязвимыми перед болезнями и вредителями. На дачных участках, где земля эксплуатируется особенно активно, эта проблема стоит особенно остро, отметила агроном Татьяна Крайнева в беседе с REGIONS.

Как распознать голодание растений

По словам эксперта, дефицит элементов виден невооруженным глазом. Пожелтение листьев и замедленный рост сигнализируют о нехватке азота. Фиолетовый оттенок листвы — признак дефицита фосфора. Если края листьев выглядят подсохшими, будто обожженными, скорее всего, растению не хватает калия.

Однако похожие симптомы могут вызывать болезни, вредители или неправильный полив. Прежде чем хвататься за удобрения, важно убедиться в истинной причине, предупреждает специалист.

Чем кормить: виды удобрений

Минеральные смеси (азотные, фосфорные, калийные) действуют быстро и дают заметный эффект. Органика (навоз, компост, зола) работает медленнее, но улучшает структуру почвы. Органоминеральные составы объединяют плюсы обоих типов, отметила эксперт.

Главные правила сезона

Эксперт советует придерживаться простого плана. До посадки внести органику и комплексные смеси. Спустя две недели после появления всходов сделать упор на азот. Во время цветения переключить внимание на фосфор и калий. В период плодоношения продолжать калийные подкормки.

Весной растениям особенно нужен азот для старта, но фосфор и калий тоже важны — они укрепляют корни и повышают устойчивость. Подойдут перепревший навоз, компост, зола, а также минеральные удобрения вроде аммиачной селитры или суперфосфата. На глинистых почвах полезно добавить песок, на песчаных — увеличить долю органики, чтобы питание не вымывалось.

У каждого своя диета

Помидоры, перцы и огурцы любят азот в начале, затем им нужнее калий и фосфор, считает эксперт. Корнеплоды требуют азота лишь на старте, а основной упор — на калий и микроэлементы. Декоративные культуры для пышного цветения нуждаются в фосфоре и калии: избыток азота даст много листвы, но мало бутонов.

«Ягодные кустарники весной нуждаются в азоте и фосфоре, летом — калии и микроэлементах», — выделила эксперт.

Чего делать нельзя

Эксперт назвала самые частые ошибки дачников — полный отказ от подкормок, неправильная дозировка, игнорирование микроэлементов, внесение удобрений в сухую почву и попытки подкормить больные растения. Опасно использовать свежий навоз и проводить работы в жару.

Перекорм не менее вреден, чем голод: он может сжечь корни и лишить урожая. Агроном советует наблюдать за состоянием грунта, учитывать погоду и вести дневник подкормок, чтобы не потеряться в догадках.

«Золотое правило — лучше недокормить, чем перекормить. Растения умеют экономить ресурсы, но не могут „сбрасывать“ излишки», — подчеркнула эксперт.

