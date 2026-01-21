От попытки выпрыгнуть из такси до разбирательства с Росгвардией: неадекватный пассажир парализовал работу медиков

Неадекватное поведение жителя Кузбасса привело к цепочке событий: водитель такси, который не мог справиться с пассажиром, обратился в скорую. Медики доставили горожанина в больницу. Персонал был вынужден пригласить экипаж Росгвардии, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на ведомство.

По информации ведомства, водитель такси обратил внимание на странное поведение пассажира. Мужчина пытался выпрыгнуть из машины во время движения. Водитель понял, что пассажир принимал алкоголь или запрещенные препараты. Он обратился за помощью в скорую.

Медики доставили пациента в больницу. Бригада скорой помощи также столкнулась с хамством 45-летнего пациента. По прибытии в больницу его состояние не улучшалось. Пациент кричал, не реагировал на замечания, грубил, использовал нецензурную лексику. Возле больницы пытался применить по отношению к водителю скорой помощи физическую силу.

Медики обратились за помощью к представителям Росгвардии. Сотрудники применили меры и доставили дебошира для дальнейших разбирательств правоохранителям.

