В Москве 17-летний подросток ранил троих дебоширов на остановке

В центре Москвы произошел инцидент со стрельбой на автобусной остановке, сообщил телеграм-канал «112». Конфликт начался в автобусе, где группа мужчин хулиганила. Один из пассажиров, 17-летний юноша, сделал им замечание.

Спор продолжился после выхода на улицу. На остановке подросток применил травматический пистолет и ранил троих дебоширов. Однако сразу после выстрелов, по данным источника, раненые хулиганы набросились на стрелка и жестоко его избили.

В результате происшествия в больницу доставили четырех человек: троих раненых выстрелами дебоширов и самого 17-летнего стрелка, который также получил травмы в драке. На место происшествия прибыли правоохранительные органы. Прокуратура взяла ход расследования под особый контроль.

Ранее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о массовой драке в Подольске.