От пустыря к пустырю: как парк «Антошка» в Кемерове за 50 лет прошел круг и снова стал стройплощадкой

В Кемерове с территории парка «Антошка» вывозят аттракционы, снимают асфальтное покрытие и забирают самолет, с которого и началась история места отдыха горожан. Парк появился на пустыре и стал любимым местом жителей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, в 1960 году в небо над Кишиневом поднялся пассажирский лайнер Ан-10А. Летчики ласково называли его «Антошка». Самолет летал по разным направлениям, перевозил людей, позже трудился в Коми, а в 1976 году его списали.

По данным издания, в Кемерове придумали, как дать самолету вторую жизнь. Лайнер перегнали в город на берег реки и установили между проспектом Ленина и улицей Красноармейской. Вокруг простирался пустырь, и мало кто верил, что из этой затеи выйдет что-то стоящее.

По данным издания, в 1977 году пустырь начал оживать. 10 апреля 1978 года внутри самолета состоялся первый киносеанс. Там оборудовали зрительный зал на 100 мест. А снаружи дети все равно лезли на колеса и крылья — им было все равно, что происходит внутри. Счастливчики, побывавшие в кабине пилотов, навсегда запоминали штурвал, который трогать запрещали, но так хотелось.

«Тысячи кемеровчан отдали этому месту кусочки своего детства, и сейчас, наблюдая за происходящим, трудно избавиться от ощущения, что вместе с асфальтом крошится и что-то очень личное, почти родное», — отмечено в статье Сибдепо.

По данным издания, парк начал умирать в 1990-ые годы. Аттракционы закрывались, скульптуры ломали вандалы, дорожки заросли травой. Кинотеатр в самолете перестал существовать, а сам лайнер превратился в груду ржавого металла, гниющую в центре города. То, что видят кемеровчане в 2026 году, напоминает ту же картину: старый парк зарос зеленью, развлечения накрыты брезентом, на протекающих крышах киосков вырос мох.

