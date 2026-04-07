В этом году в Подмосковье благоустроят 72 крупных общественных пространства

Министерство благоустройства Московской области объявило о старте строительного сезона 2026 года и активной подготовке парков к теплому времени года. О планах и итогах работы рассказал заместитель председателя правительства и министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

С 2019 года в Подмосковье ведется масштабная программа по обустройству зон отдыха и общественных территорий. За это время удалось создать 258 комфортных пространств — среди них скверы, площади, набережные и парки.

"Каждое пространство мы создаем с учетом особенностей территории, социокультурного сценария и пожеланий жителей", - отметил Михаил Хайкин.

Прошлый год отметился серьезными достижениями в сфере благоустройства: в регионе привели в порядок 76 крупных объектов. Среди них — 15 пешеходных зон и площадей, 16 скверов, 15 парков, 11 набережных, 10 лесопарков, а также 5 активных зон в парках и 4 стелы. Кроме того, благодаря дотациям удалось обустроить 55 небольших скверов.

В Балашихе продолжается благоустройство Вишняковского лесопарка: в прошлом году завершили первую очередь, а в текущем планируют создать фестивальную площадку и арт‐объект.

В 2026 году в планах обустройство 72 крупных объектов, в том числе 12 скверов, 15 пешеходных зон и площадей, 27 парков и лесопарков, а также 10 набережных. Дополнительно по программе дотаций благоустроят 56 небольших территорий.

Первые обновленные пространства откроются уже в мае. Среди них Летний парк в Люберцах, проспект Победы в Ступино, сквер «Блюдечко» в Коломне, набережная у Стахановского озера в Электрогорске.

Продолжается работа над памятными местами. В Лобне благоустраивают «Лобненский рубеж обороны Москвы». В 2026 году работы сосредоточены на обустройстве площади с зенитным орудием.

Особое внимание в текущем сезоне уделят детской инфраструктуре: планируется модернизировать 78 новых детских площадок и обновить оборудование на 358 уже существующих.

Парки Подмосковья пользуются огромной популярностью — всего в регионе их насчитывается 219. Среди ключевых объектов текущего года — лесопарк «Массовка» в Истре, Центральный парк в Щелково, лесопарк «Волхонка» в Богородском и Москворецкий парк в Воскресенске. Как отметил Михаил Хайкин, важно не только создавать новые зоны отдыха, но и поддерживать уже существующие: обеспечивать их чистоту, комфорт и безопасность.

Подготовка к летнему сезону стартовала еще в марте с уборки снега и мусора. До 12 апреля специалисты занимаются обрезкой сухих деревьев, моют дорожки, ремонтируют скамейки и детские площадки, проверяют безопасность объектов и обновляют информационные стенды. До 20 апреля запланированы работы по озеленению: высадка цветов, кустов и газонов. Также идет ремонт кафе, веранд и хозяйственных помещений.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о планах по благоустройству в регионе на этот год.