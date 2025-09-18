От штурвала к мольберту: история моряка, который в зрелом возрасте сменил профессию

В Самаре прошла выставка без названия, в рамках которой шесть художников представили авторские работы, сообщил sovainfo.ru. Один из участников — пример того, как в зрелом возрасте можно получить образование и кардинально сменить вид деятельности.

По информации издания, один из участников выставки — художник Alex Voploty, который недавно заявил о себе. Мужчина длительное время служил на торговом флоте. Он посетил множество стран. Завершив карьеру, поступил в Самарское художественное училище. Новую профессию освоил уже в зрелом возрасте. Теперь горожанин представляет работы на выставках. Для недавнего мероприятия подготовил 12 картин.

По информации издания, самарский художник также увлекается стрит-артом, музыкой и записывает видеоподкасты. Диптих «Надежда на льду» и «Лед тронулся» — это история о людях, которые преодолевают трудности ради достижения мечты. Трудности символизирует лед, который пробивают человеческие руки.

По данным издания, на одной из работ изображен многоквартирный дом в Мариуполе. На стене здания изображен мурал с зашифрованными символами и фигурами.

