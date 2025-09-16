В Звенигороде пройдет выставка «Среда обитания»

В субботу, 20 сентября, в Большом зале Звенигородского манежа откроется выставка члена-корреспондента Российской академии художеств, заслуженного художника России, доцента Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки Александра Волкова под названием «Среда обитания». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетителям представят экспозицию, в которую войдут живописное, скульптурное и графическое наследие мастера. Выставка станет продолжением международного выставочного проекта «Свет между мирами», который проходит в музее «Новый Иерусалим». Гости смогут увидеть живопись, скульптуру и графику из собрания семьи Волковых и музея «Новый Иерусалим», созданные с конца 1960-х годов до наших дней. Узнать другие подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+