От шутки до победы: как нейросеть помогла стеле Ступина обойти 19 соперников за 72 часа

Неожиданный креативный ход жителя Ступина привел городскую достопримечательность к всероссийскому признанию. Местный фотограф Антон Селянин создал с помощью нейросети необычный ролик: лопасти знаменитой стелы на въезде в город пришли в движение, превратив монумент в огромный вентилятор. Видео быстро разлетелось по соцсетям и собрало тысячи откликов, сообщил REGIONS.

Шутка оказалась пророческой — вскоре стела не только стала интернет-сенсацией, но и завоевала первое место на II Всероссийском конкурсе въездных стел и входных групп. То, что начиналось как забавный эксперимент, обернулось настоящим триумфом для города.

Торжественная церемония подведения итогов прошла в Совете Федерации, где также открылась выставка «Лица городов России». Конкуренция была огромной: на конкурс поступило 970 заявок из 89 регионов страны. В финал вышли 104 проекта.

В номинации «Муниципальный округ» первое место заняло Ступино. Серебряным призером стал Кардымовский округ Смоленской области, а бронзовым — Устюженский округ Вологодской области. Главный приз среди уже воплощенных в жизнь проектов, а также сертификат на создание новой въездной стелы или входной группы достался столице Башкортостана — городу Уфе.

Однако путь к победе был бы невозможен без народной поддержки, которую неожиданно подогрел тот самый шутливый ролик. В середине декабря, когда стела боролась за выход в полуфинал, фотограф выложил во «ВКонтакте» видео, созданное нейросетью.

Лопасти винта на стеле раскрутились, превратив ее в «вентилятор». Фотограф призвал земляков голосовать, и за 72 часа стела обошла 19 соперников, прорвавшись в финал. Уже после победы Селянин снова «включил вентилятор», закрепив образ в народном сознании.

«Когда в Ступине становится жарко, мы включаем вентилятор на въезде в город. Давайте все дружно проголосуем за него в конкурсе», — написал Селянин.

Въездная стела была установлена в Ступине в 2018 году в ходе реализации программы по благоустройству общественных пространств. Специалисты архитектурного бюро AI-Architects восстановили исторический авиационный винт, который на протяжении многих лет служил визитной карточкой города.

Конструкцию разместили на насыпном холме, дополнив композицию зеркальной сферой, стилизованной под первый искусственный спутник Земли. Сегодня этот объект — не только узнаваемый символ города, но и обладатель первого места на всероссийском конкурсе.

