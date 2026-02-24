В Можайске работники ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в акции в честь Дня защитника Отечества

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в акции в честь Дня защитника Отечества. Она прошла на территории парка «Ривьера» в Можайске в рамках общеобластного мероприятия «Разрешите поздравить!».

В парке организовали конкурсы и подвижные игры. Все желающие могли принять участие в соревнованиях по армрестлингу, ознакомиться с выставкой оружия, посетить мастер-классы.

Также были организованы интерактивные площадки, где можно было увидеть пожарно-спасательную технику и аварийно-спасательное оборудование.

«Спасатели показывали, как правильно оказывать первую помощь при кровотечениях, накладывать повязки и жгуты. Также специалисты представили современные беспилотные летательные аппараты, которые с недавнего времени находятся у них в оснащении», – рассказал замначальника 308-ПСЧ Роман Протасевич.

