От снежного «одеяла» для корней до ремонта инструмента: чек-лист январских работ для садовода

Агроном из Подмосковья Леонид Суровцев рассказал REGIONS, что январь — время, когда садоводам предстоит выполнить ряд работ для подготовки к новому дачному сезону.

«Январь — идеальное время для работы над ошибками и вдумчивого планирования. Это переход от пассивного отдыха к активной подготовке, и упускать этот месяц нельзя», — сказал Леонид Суровцев.

Эксперт советует после обильного снегопада каждый раз проверять участок. Мокрый, липкий снег стряхивают с ветвей деревьев и кустарников. Приоритетное внимание уделяют молодым растениям и хвойным. Во время уборки снега рекомендовано выбрасывать его к стволам деревьев. Снежный покров создаст теплое укрытие для корневой системы.

Во время осмотра деревьев специалист советует снимать и сжигать гнезда боярышницы и златогузки, осматривать ветви на следы от вредителей, срывать мумифицированные плоды. Важно помнить, что сильный ветер и снегопад может нарушить целостность укрытий роз и кустарников.

По мнению специалиста, зимой важно защищать участок от зайцев, грызунов и вредителей. В борьбе с вредителями помогут птицы.

«Не забывайте пополнять кормушки. Синицы и другие насекомоядные птицы, которых мы прикормим зимой, весной и летом будут работать на наш урожай, склевывая вредителей», — пояснил Леонид Суровцев.

В январе специалист советует провести ревизию семян, отремонтировать садовый инструмент, нарисовать схему рассадки грядок. Часто в это время в магазинах начинается распродажа инвентаря.

«Обязательно проверьте теплицу. Очищайте крышу от снега мягким веником или щеткой, чтобы конструкция не прогнулась. Никаких острых скребков или лопат, особенно для поликарбоната — его легко поцарапать», — добавил агроном.

