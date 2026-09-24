От состава блюда до чека: что требовать от ресторана и как защитить себя при аллергии

Аллергическая реакция после похода в ресторан — случай, когда потребитель вправе опереться на закон. Как действовать в подобной ситуации, RT рассказал Александр Хаминский, юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области.

Согласно его словам, заведение обязано честно и в полном объеме рассказывать гостю о составе блюда. Отдельные требования на этот счет закреплены в ГОСТ Р 55889-2024 — документе, который формулирует общие рекомендации для всей индустрии питания.

«П. 9 Правил оказания услуг общественного питания требует указывать основные ингредиенты блюд, а п. 12 позволяет потребителю самостоятельно запросить дополнительную информацию о свойствах продукта и об условиях его приготовления», — пояснил эксперт.

Если после еды аллергия все же дала о себе знать, посетитель может требовать возмещения вреда здоровью. Правовая основа — статья 14 закона «О защите прав потребителей». Кроме того, отметил юрист, допустимо претендовать и на компенсацию морального вреда.

«Возмещению подлежат также расходы на лечение и иные документально подтвержденные убытки», — дополнил он.

Чтобы подтвердить свою позицию, по словам собеседника RT, придется собрать пакет документов. В него войдут медицинские бумаги, фиксирующие реакцию, чек или иное доказательство посещения ресторана, а также сведения о заказанном блюде и его составе. Пригодятся и переписка с заведением, и показания свидетелей.

«При судебном споре потребуется экспертиза для установления причинной связи между блюдом и причиненным вредом», — заключил Хаминский.

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