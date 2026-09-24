Врачи все чаще сталкиваются с инсультами у молодых: тревожный рост показали данные из США

Инсульты все чаще происходят у молодых взрослых в США, сообщает Yahoo со ссылкой на CNN и исследование Университета Цинциннати, опубликованное в журнале Neurology. В районе города Цинциннати и северной части штата Кентукки частота первых инсультов среди людей 20–54 лет выросла почти вдвое за 27 лет.

В 1993–1994 годах исследователи регистрировали 33,9 случая на 100 тысяч человек в год, а к 2020 году показатель достиг 62,2. Всего ученые проанализировали 2076 первых инсультов у молодых взрослых. Основной вклад в рост внесли ишемические инсульты, возникающие из-за блокировки кровоснабжения мозга.

Ведущий автор работы, невролог Дэвид Робинсон из Медицинского колледжа Университета Цинциннати, отметил, что за это же время среди пациентов чаще встречались гипертония, диабет, фибрилляция предсердий и употребление психоактивных веществ. Однако исследование не доказывает, что именно эти факторы стали причиной роста.

Эксперты также указывают на ожирение, высокий холестерин и малоподвижный образ жизни. При этом инсульт у молодых по-прежнему остается сравнительно редким событием, поэтому авторы не призывают к панике. Они советуют раньше следить за давлением, сахаром и холестерином и помнить, что инсульт может произойти задолго до пожилого возраста.