Строили мост, а построили статью: гендиректор и инженер ответят в суде за то, как «нарисовали» лишние 7,9 млн руб.

В Кемеровской области завершилось предварительное следствие по громкому делу о финансовых махинациях при строительстве инфраструктурного объекта. На скамье подсудимых окажутся генеральный директор и экс-главный инженер компании-подрядчика, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу.

По информации регионального Следкома, преступление связано с возведением автомобильного моста через реку Ускат возле села Анисимово. Контракт с администрацией Новокузнецкого округа был заключен летом 2023 года, а общая стоимость работ превысила 129 млн руб.

Следствие полагает, что руководители строительной организации разработали нелегальную схему обогащения. В период с июня 2023-го по октябрь 2024-го они систематически завышали фактические объемы выполненных работ, внося недостоверные данные в приемо-сдаточную документацию.

Чиновники районной администрации, не проведя должной проверки, завизировали бумаги. Это позволило злоумышленникам вывести из бюджета более 7,9 млн руб. Однако в конечном итоге ущерб был полностью погашен обвиняемыми в ходе следствия.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, основу которой составили заключения судебных бухгалтерской и строительно-технической экспертиз», — указано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Киселевске экс-чиновника приговорили к 12,5 года колонии.