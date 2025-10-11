От табака до нефти: в каких сферах зарплаты в РФ впервые перешагнули планку в 200 тыс. руб.

Согласно данным Росстата, в трех отраслях экономики средняя ежемесячная зарплата в России превысила 200 тыс. руб., сообщило РИА Новости. К подобному мнению аналитики пришли на основании анализа рынка труда в июле 2025 года. В прошлом году зарплат подобного уровня не было ни в одной отрасли.

Согласно данным издания, в июле наибольший уровень среднемесячного дохода был зафиксирован в трех профессиональных сферах: работники финансового сектора и страхования (221,9 тыс. руб.), сотрудники предприятий по изготовлению табачной продукции (206,3 тыс. руб.) и специалисты нефтегазодобывающей отрасли (200,3 тыс. руб.).

Согласно информации издания, в середине летнего сезона среднемесячный доход свыше 150 тыс. руб. фиксировался в четырех экономических сегментах: сфере информации и телекоммуникаций, добыче металлических руд, области научных исследований и разработок, а также в рыболовстве и аквакультуре. В 16 отраслях экономики заработная плата в среднем превысила отметку в 100 тыс. руб.

По информации издания, в июле 2024 года среднемесячная зарплата достигла 85 тыс. руб. За аналогичный период нынешнего года зафиксированная средняя зарплата составила 99,3 тыс. руб. Аналитики во время анализа учитывали доходы всех сотрудников (до вычета налогов и с учетом премиальных поощрений).

