От табуреток до супруги на посту: гид по народным методам «бронирования» парковок в подмосковных дворах

Табуретки, покрышки, таблички, записки и персональная охрана в лице супруги — жители Подмосковья проявляют нестандартное мышление, чтобы «забронировать» расчищенное от снега парковочное место. Находятся те, которые не стесняются парковаться на чистом от снега пространстве. Некоторые конфликты перерастают в целые истории, распространенные по соцсетям. REGIONS собрал самые яркие примеры.

Жители Балашихи решили проблему с парковкой зимой, используя старые автомобильные шины в качестве «меток» на расчищенных участках. Еще одним популярным методом стали личные обращения. Яркий пример — записка с мольбой: «Чистила ночью, сорвала спину. Ради Бога, не занимайте».

В Краснознаменске конфликт из-за парковок принял экстремальную форму. Местные жители наблюдали, как женщина на протяжении долгого времени стояла на холоде рядом с убранным от снега участком, выполняя роль живого «столбика». Таким образом она пыталась удержать место для автомобиля своего мужа.

Вдоль фасада здания в подмосковном Орехово-Зуеве, прямо на расчищенных парковочных участках, появились предметы домашней мебели — табуретки и стулья, которые образовали своеобразную баррикаду, физически перекрывая доступ к заветным местам.

В Наро-Фоминске практика «дворовой приватизации» парковочных зон приобрела почти системный характер. Местные жители действуют по четкому алгоритму: сначала самостоятельно освобождают от снега небольшой участок асфальта, затем устанавливают в центре автомобильную покрышку как маркер и, наконец, размещают рядом самодельную табличку с указанием номера своей машины или квартиры.

«Табуретки, шины, коробки, конусы — все это фактически незаконный захват общего имущества», — объясняет юрист Ирина Зуй.

Ранее сообщалось, что в Балашихе сотрудники ПВЗ столкнулис ь с необычной кражей — неизвестный унес инвентарь для читки снега.