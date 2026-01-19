«Верни наш лом»: в Балашихе сотрудники ПВЗ столкнулись с необычной кражей

Вместо традиционных ценностей неизвестный похитил рабочий инвентарь — лопату и лом, принадлежавшие персоналу пункта выдачи заказов. Запись с камер наблюдения зафиксировала сам момент происшествия, однако темное время суток и теплая зимняя экипировка, скрывшая черты лица преступника, не позволили его опознать. Сотрудники ПВЗ, отчаявшись найти вора традиционными методами, через социальные сети обратились к нему с публичной просьбой вернуть инструменты. Об инциденте стало известно из местного телеграм-канала.

«Кто-то украл инвентарь от пункта выдачи, сработал датчик движения и сигнализация. На кадрах видно, как мужчина забирает лопату и лом. Лопаты собственность пункта! Если он не хочет связываться с полицией, пусть вернет», — написали авторы поста.

Искреннее огорчение по поводу утраты сотрудников ПВЗ, казалось бы, простых вещей вызвало удивление у некоторых пользователей Сети. Однако, как пояснили многие подписчики новостного канала, в условиях снежной зимы и необходимости расчищать машины, эти предметы превращаются в стратегически важное и ценное имущество для любого водителя.

«Как позже сообщила автор поста, мужчина, совершивший кражу, вернул инвентарь», — сообщил REGIONS.

