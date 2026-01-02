От Татарстана до Азовского моря: средствами ПВО уничтожены 11 украинских БПЛА

В пятницу, 2 января, в период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО над территориями четырех российских регионов и акваторией Азовского моря перехвачены и уничтожены 11 БПЛА, сообщил телеграм-канал Минобороны РФ.

По информации ведомства, противник применял беспилотники самолетного типа. Один дрон был ликвидирован над акваторией Азовского моря.

В Минобороны проинформировали, что ВСУ намеревались атаковать четыре региона. Над Ростовской областью сбили шесть БПЛА, над Воронежской — один, над территорией Республики Татарстан — два БПЛА, над Республикой Крым — один БПЛА.

Губернаторы некоторых регионов информировали об угрозе атаки. Жителей призвали уйти с улиц и занять безопасное место в помещении. В случае обнаружения неизвестных предметов на улицах рекомендовано уйти на безопасное расстояние и сообщить о находке сотрудникам экстренных служб.

На данный момент информации о пострадавших или разрушениях нет.

Ранее сообщалось, что у погибшей при ударе ВСУ в Хорлах Темежниковой остались двое маленьких детей и сестра-близнец.