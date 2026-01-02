Сестры-близнецы, маленькие дети, скорбящая подруга: какие судьбы скрываются за цифрами жертв атаки в Хорлах

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале сообщил, что в пятницу, 2 января, из 27 жертв атаки ВСУ удалось установить личности 13 человек. Появляется информация о погибших. Источник ИА Регнум проинформировал , что у погибшей при теракте ВСУ в Хорлах Ольги Темежниковой остались двое маленьких детей.

По информации издания, по погибшей скорбит ее сестра-близнец. Погибшая находилась в близких отношениях с подругой — медсестрой из Шебекино. Женщина также тяжело воспринимает происшедшую трагедию. Маленькие дети будут расти без матери.

Губернатор Сальдо написал, что сотрудники правоохранительных органов выполняют кропотливую работу для идентификации тел жерт атаки ВСУ. В момент удара БПЛА в кафе также находились дети. Известно о гибели несовершеннолетних.

СМИ узнают истории других жертв. Так, погибший при атаке в Херсонской области Михаил пришел в кафе по просьбе невестки. Его сестра рассказала, что мужчина предпочитал спокойный образ жизни, с радостью проводил время дома. Идти в кафе изначально не собирался, но не стал отклонять приглашение невестки.

