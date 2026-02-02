Легкие превратились в решето: В России сразу несколько подростков госпитализированы с опасной болезнью EVALI

В России официально зафиксирован один из первых случаев опасного заболевания EVALI, известного как «попкорновая болезнь», напрямую связанного с вейпингом. Диагноз поставлен подросткам в Томске, увлекавшимся электронными сигаретами. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

У одного пациента диагноз EVALI подтвержден, у другого зафиксировано токсическое воздействие курительных смесей на центральную нервную систему. Заболевание, впервые обнаруженное в США в 2019 году, представляет собой облитерирующий бронхиолит — воспаление и рубцевание мельчайших дыхательных путей (бронхиол). Характерный симптом — звук, похожий на треск лопающегося попкорна, при прослушивании легких.

Медицина пока не имеет эффективного лечения этой патологии. Болезнь может прогрессировать до синдрома острой дыхательной недостаточности со смертностью 30–50%, а также повышает риск развития астмы на 30% и хронической обструктивной болезни легких на 75%.

