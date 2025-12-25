От троллейбуса до студии звукозаписи: водители подготовили для пассажиров необычный подарок

Водители кемеровских троллейбусов посетили профессиональную студию, чтобы оценить свои возможности в роли дикторов и подготовить для пассажиров предновогодний подарок, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В пресс-службе мэрии Кемерова поделились подробностями. Пять водителей посетили профессиональную студию, чтобы временно сменить вид деятельности. Они записали для пассажиров праздничные поздравления. С 24 декабря записи включают в салонах троллейбусов.

По информации пресс-службы, водители не скрывали, что волновались. Однако они акцентировали внимание на том, что именно хотели бы желать местным жителям. В итоге получились трогательные и искренние пожелания. Горожан поздравили с Новым годом и Рождеством Христовым.

