В Подмосковье составили рейтинг самых популярных маршрутов Мострансавто

АО «Мострансавто» составило рейтинг 12 филиалов компании по насыщенности пассажиропотока, в 2025 году самым популярным маршрутом у пассажиров стал МАП № 10 г. Королев — на нем совершили 71,5 млн поездок. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чаще всего проезд в автобусах регистрировали социальными картами, по ним зафиксировали 33,5 млн поездок. По банковским картам жители совершили 24 млн оплат, по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка» — 13,7 млн трансакций. В тройку лидеров также вошли маршруты МАП № 11 г. Балашиха и МАП № 5 г. Подольск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.