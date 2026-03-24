От цистита до недержания: уролог раскрыл механизм развития опасной цепочки заболеваний

Острая форма цистита нередко перерастает в хроническую и становится одной из причин недержания мочи, которое, в свою очередь, провоцирует новые воспалительные процессы. Как выйти из этого замкнутого круга, в беседе с Здоровьем Mail объяснил уролог-андролог клиники «СМ-Клиника» Владимир Беспрозванный.

По словам эксперта, в большинстве случаев цистит возникает на фоне бактериальных инфекций. Возбудители проникают в мочевой пузырь — как правило, через мочеиспускательный канал, из прямой кишки или влагалища — запуская воспалительный процесс, который раздражает нервные окончания. Это приводит к гиперактивности органа, проявляющейся внезапными позывами и частыми мочеиспусканиями.

«Если женщине постоянно хочется в туалет "по-маленькому", но при этом больно мочиться (и боль сильная, режущая, а порции мочи маленькие), то, скорее всего, это именно цистит, и нужно обязательно идти к врачу», — отметил уролог-андролог клиники «СМ-Клиника» Владимир Беспрозванный.

По мнению специалиста, для выяснения причин недержания чаще всего достаточно стандартного набора диагностических процедур: общего и биохимического анализов мочи, а также ультразвукового исследования мочевого пузыря. Если источник проблемы кроется именно в цистите, после курса антибактериальной терапии недержание, как правило, проходит.

«Одна моя пациентка больше года страдала от недержания мочи. Малейший позыв к мочеиспусканию — и она бежала в туалет, хотя и не всегда успевала. Меняла по 4−5 ежедневных прокладок в день. Оказалось, что около года назад у нее был приступ цистита», — рассказал специалист.

Уролог Беспрозванный рассказал, что самостоятельное лечение народными средствами женщине помогло. После обращения в больницу ей назначили грамотное лечение — через семь дней симптомы исчезли.

