Сауна, ноутбук и стероиды: названы неожиданные причины мужского бесплодия

Риск бесплодия может увеличиться при длительном приеме анаболических стероидов и некоторых гормональных средств. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил врач-уролог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО Ибрагим Ярметов. Эксперт рассказал, что еще влияет на мужскую фертильность.

Ранее Минздрав РФ сообщил, что посещающих сауны и бани мужчин направят на спермограмму. Как отметил врач Ярметов, сауна сама по себе не является причиной бесплодия, однако регулярное и длительное перегревание может негативно влиять на мужскую фертильность.

«Для нормального сперматогенеза температура яичек должна быть на два-четыре градуса ниже температуры тела. Частое посещение сауны, горячие ванны, работа с ноутбуком на коленях или тесное белье могут повышать локальную температуру и временно снижать качество спермы», — пояснил эксперт.

По его словам, такие изменения обратимы при устранении перегрева. Однако при наличии других факторов риск снижения фертильности возрастает.

«К значимым причинам также относятся курение, злоупотребление алкоголем, хронический стресс и малоподвижный образ жизни. Избыточная масса тела влияет на гормональный баланс, снижая уровень тестостерона. Отдельное внимание стоит уделить лекарственным препаратам: длительный прием анаболических стероидов, некоторых гормональных средств, а также отдельных групп антибиотиков и противоопухолевых препаратов может подавлять сперматогенез», — предупредил врач

Питание также играет роль: избыток трансжиров, сахара и дефицит микроэлементов (цинка, селена, омега-3) могут ухудшать качество спермы, заключил Ярметов.

