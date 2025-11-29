От Украины до США: какие недружественные страны лидируют по числу просьб об убежище в России

Согласно данным статистического мониторинга, проведенного информагентством ТАСС, за отчетный период с января по сентябрь 2025 года Российская Федерация рассмотрела ходатайства о предоставлении временного убежища от 2 762 подданных государств, включенных в перечень недружественных. Наиболее многочисленную группу заявителей составили граждане Украины — 2 527 человек.

По информации издания, вторую и третью позиции по количеству обращений заняли жители Германии (93 заявления) и Латвии (36 заявлений). В десятку лидеров также вошли представители Литвы (25), Соединенных Штатов Америки (17), Эстонии (12), Канады (11), Венгрии (7), Италии (6) и Польши (5).

По данным издания, среди других государств, чьи граждане обращались за защитой, значатся: Австралия, Франция и Испания — по 3 заявления от каждой страны; Нидерланды, Словакия и Великобритания — по 2 обращения; Бельгия, Болгария, Греция, Кипр, Македония, Португалия, Швеция и Швейцария — по 1 заявлению. Общее количество иностранных граждан, обратившихся за предоставлением убежища в РФ за указанный период, достигло 6 640 человек.

В сравнительной динамике с аналогичным промежутком 2024 года географический состав заявителей претерпел незначительные изменения. Характерной особенностью 2025 года стало появление заявлений от подданных Венгрии, Македонии, Швейцарии и Испании, которые ранее не фиксировались. Одновременно отсутствуют обращения от граждан Дании, Кореи, Новой Зеландии, Румынии и Чехии, представленных в статистике прошлого года.

