От Урожайной Луны до кометы из обсерватории Маунт-Леммон: в октябре ожидаются уникальные небесные явления

Заведующий астрономической обсерваторией парка Горького Николай Демин рассказал, что в октябре жители некоторых регионов России смогут наблюдать за Суперлунием, звездопадами и пролетом комет, сообщила rostovgazeta.ru.

Эксперт рассказал, что с 6 по 10 октября будет заметен метеорный поток Дракониды. Его пик ожидается 8 октября. Николай Демин предупредил, что свободно рассмотреть явление не получится. Максимум активности метеорного потока придется на полнолуние. Падающие звезды затмятся светом спутника.

По словам ученого, в октябре россияне смогут наблюдать за суперлунием. Ближайшее из суперлуний ожидается 7 октября. Луна станет более яркого цвета. Изменится также и ее размер. В октябре 2025 года жители России могут наблюдать уникальное астрономическое событие — Урожайную Луну. Данное название закрепилось за полнолунием, которое наступает сразу после осеннего равноденствия. В прошлые века ее мощное свещение было незаменимым помощником для крестьян, которые благодаря ему могли продолжать сбор урожая даже глубоко за полночь.

«В ночь с 21 на 22 октября ожидается максимум потока — 20–25 метеоров в час. Лучшее время для наблюдения Орионид — вторая половина ночи и предрассветные часы (примерно с 4:00 до 6:00 мск)», — пояснил заведующий обсерваторией.

Эксперт рассказал, что 21 октября комета, которую открыли 3 января в американской обсерватории Маунт-Леммон, пройдет ближе всего к Солнцу. Россияне смогут рассмотреть ее при помощи бинокля.

Ранее сообщалось, что астероид размером с небоскреб промчался рядом с Землей.